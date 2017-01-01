Матерів-героїнь Новгород-Сіверського району стало більше

Деталі Опубліковано: Середа, 01 лютого 2017, 09:29

Сьогодні в Новгород-Сіверському районі налічується 18 родин, в яких виховується 5 та більше дітей. Для підтримки таких багатодітних сімей діє ряд обласних програм. В рамках однієї з них родини періодично отримують необхідні їм речі, зокрема посуд та побутову техніку. Чергові подарунки з області були вручені 31 січня в районній державній адміністрації заступником голови ОДА Сергієм Сергієнком. Пральні машини та солодкі подарунки отримали представники чотирьох багатодітних сімей району. Окрім цього двом матерям багатодітних родин Сергій Федорович передав посвідчення "Мати-героїня".

Серед відзначених 73-річна Марія Петрівна Лавицька, яка народила та виховала сімох дітей. Як не було це важко, однак сьогодні жінка радіє великій родині.

Марія Петрівна Лавицька - багатодітна мати: "В мене 12 онуків, 3 правнуки, дочки, сини, зяті і невістки. Внучки вже як дорослі. Я рада бачити своїх дітей. Далеко живуть. І на півночі, в Москві і в Києві".

Також семеро дітей має Олександра Воробей з Дігтярівки. Багатодітна мати каже, що матеріальне навантаження досить значне.

Олександра Воробей - багатодітна мати: "В школу багато треба. Вдягати, взувати. П'ятеро в школу ходить, двоє у мене дорослих. Син живе у селі, а дочка заміж пішла в Ріпки. Внучка 8 років є".

Трохи менше, п'ять дітей наразі виховує Наталія Юдицька. Говорить, що в цьому дуже допомагає підтримка рідних.

Наталія Юдицька - багатодітна мати: "Старшому 16, потім 14, 13, 8 і 4 буде. Рідні підтримують, ми звикли, що всі разом. Один одному допомагаємо".

Після офіційної частини заступник голови ОДА поспілкувався з представниками родин за чаюванням. Вже в більш невимушеній обстановці присутні обговорили існуючі проблеми як в родинах так і в регіоні. Сергій Сергієнко зазначив, що державна підтримка багатодітних родин необхідна, адже це впливає на благополуччя нації.

Сергій Сергієнко - заступник голови Чернігівської ОДА: "На сьогоднішній день дійсно не проста ситуація в державі. Відчуваємо загрозу, яка в нас відбулася на сході нашої країни, тому я дуже радий, що держава знаходить можливість підтримати наші сім'ї, родини, які мають велику кількість діточок. Сьогоднішня зустріч не перша й не остання на теренах нашої області. Я був декілька днів на Семенівщині. Відбуваються такі заходи і це підтверджує те, що держава турбується про наших громадян і про ці родини, які потребують державної уваги".