Козаків на Новгород-Сіверщині стало більше

Деталі Опубліковано: Вівторок, 31 січня 2017, 10:31

Вихованці Красно-Хутірської загальноосвітньої школи-інтернату дотримуються славних козацьких традицій. 28 січня десятеро з них урочисто прийняли посвяту в козачата.

Це незабутнє і чудове дійство - посвята дітей відбулося в козацькому селі Авдіївка у Святоказанському храмі, де окрім самих дітей зібралися і почесні гості, які прибули не з порожніми руками. Директору навчального закладу Анатолію Пушкарю генерал-полковник козацтва, заступник голови Всеукраїнського Союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів Анатолій Кремнєв вручив пам'ятний нагрудний знак та дипломи, а під час виступу він зазначив, що козаки завжди були палкими патріотами рідної землі й готовими до її захисту. За волю, віру й народ вони віддавали життя, виявляючи на полі бою героїзм та самопожертву. Для дітей же найхвилюючим моментом стало проголошення присяги на вірність традицій козацтва та отримання диплому молодого козака та молодої козачки.

Валерія Кошева - молода козачка: "Мені було дуже приємно отримати цей диплом. Я дуже рада, що його отримала. Я отримала звання молодої козачки і це дає мені можливість в майбутньому стати справжньою козачкою. Справжній козак має шанувати волю, бути хоробрим, сміливим, щоб в будь-яку мить захистити свою країну".

Володимир Карпенко - молодий козак: "Сьогодні я отримав диплом, де написано, що я молодий козак. Раніше козаки захищали Україну і зараз будуть захищати".

Отець Василій відслужив молебень, потім освятив дітей та присутніх святою водою, по закінченню посвяти діти отримали чимало подарунків. Юні козачата сьогодні закладають фундамент майбутнього України, зазначив голова Всеукраїнської Спілки громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів в Чернігівській області Валерій Самосват.

Валерій Самосват - голова Всеукраїнської спілки громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби в Чернігівській області: "Це надія на те, що вони виростуть і створять цю державу, яка буде процвітати і народ на нашій землі буде жити в добробуті".

І саме з таких от посвят дітей починається відроджування національних традицій козацтва.

Анатолій Кремнєв - заступник голови Всеукраїнського Союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів: "В Україні козацтво має поширення, тому що ми козацького роду. А козак це не просто людина, це родина. Є чоловік, дружина, діти - це все козаки і козачата. І це потрібно відроджувати, а відродження відбувається ось з таких посвят".