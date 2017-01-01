Професійний ринг для новгород-сіверських боксерів

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 27 січня 2017, 16:36

Коштовний подарунок отримали н.-сіверські боксери до свята Водохреща. Ринг вартістю 75 тис. грн. та інший спортивний інвентар, що коштує близько 25 тис. грн. вже встановили в спортивному залі Н.-Сіверської гімназії №1. Відтепер тренуватися та змагатися боксери будуть на професійному ринзі.



Віктор Балабко - тренер з боксу: "Цей ринг відповідає всім європейським стандартам. Це ринг, на якому можна проводити змагання різних рангів, він повністю ліцензований. Окрім рингу, ми ще отримали два мішки, кожен з них коштує близько 10 тис. грн. Також отримали інвентар, який дуже потрібен для нас".

Тренер боксерського клубу «Лідер» Н.-Сіверської гімназії №1 Віктор Балабко і його вихованці навіть не мріяли про такий подарунок. Але ринг це вже реальність і юні боксери встигли оцінити його переваги.

Богдан Ільющенко - вихованець БК "Лідер" Н.-Сіверської гімназії №1 "Раніше ми могли тільки мріяти про такий ринг, дуже добре на такому ринзі займатися. Це вже зовсім новий рівень, буде краща підготовка і кращі результати".

Владислав В'язовик - вихованець БК "Лідер" Н.-Сіверської гімназії №1: "Я дуже радий, що нам видали такий гарний ринг. З'явилось більше бажання тренуватися, дуже зручний. Будемо пишатися, що в нас такий ринг".

Аби отримати новий ринг,- говорить Віктор Балабко, неодноразово писали листи, у яких розповідали про досягнення вихованців БК «Лідер». Їх прохання та успіхи не залишились поза увагою і початок 2017 р. уже війде в історію міста, як новий етап у розвитку боксу на Сіверській землі.

Віктор Балабко - тренер з боксу: "За це все ми звичайно маємо подякувати Анатолію Сергійовичу Євлахову, який приділяє нам не перший раз таку увагу. Завдяки його допомозі в нас і майданчик з'явився. Він не залишає нас поза увагою. Були випадки,коли йде тренування, відкриваються двері і заходить Анатолій Сергійович, поспілкувався, сфотогрофувалися, і він поїхав".

Нагадаю, в Н.-Сіверському школа боксу працює 9 років. Весь цей час її вихованці тренувались на так званому «ринзі на помості». Не зважаючи на те, що ринг був не професійним, на ньому відпрацьовували свою техніку десятки нинішніх чемпіонів. Ринг і зараз знаходиться у відмінному стані і, можливо, в найближчому майбутньому стане у нагоді.

Віктор Балабко - тренер з боксу: "Ми нікуди не плануємо його дівати, бокс розвивається дуже великими темпами. Можливо, ще десь з'явиться зал, де будуть тренування з боксу. Можливо, буде тренувати хтось з моїх учнів і я, в першу чергу, докладу всіх зусиль, щоб їм допомогти. Можливо, той ринг зіграє не одну роль у вихованні нових чемпіонів".