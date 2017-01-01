У центрах зайнятості запрацювала "електронна черга" для безробітних

Деталі Опубліковано: Четвер, 26 січня 2017, 09:01

Послуги центрів зайнятості стають ще більш доступнішими. Черговим спрощенням в пошуках роботи стало створення електронної черги. Тож відтепер записатися на первинний прийом до спеціалістів можна за допомогою Інтернету.

Світлана Безпала - директор Н.-Сіверського районного центру зайнятості: "З січня –місяця поточного року в нас вже є послуга електронної черги, тобто людина з будь-якого комп’ютера може зайти на сайт Державної служби зайнятості і в рубриці ”Електронна черга” може зареєструватись на отримання консультації або записатись на чергу за первинною реєстрацією до спеціаліста".

Аби здійснити таку процедуру спочатку потрібно зайти на інтернет-сторінку Державної служби зайнятості, написати прізвище, імя, по-батькові, вибрати необхідну послугу, потім обрати ваш центр зайнятості та ознайомитися з графіком роботи спеціалістів. Зеленим кольором буде позначений вільний час прийом . Тож оберіть підходящий для вас час. За бажанням можна роздрукувати талон прийому. Світлана Безпала каже, що таке нововведення зекономить час безробітних.

Світлана Безпала - директор Н.-Сіверського районного центру зайнятості: "Ми виділили кожного дня 15 хвилин для того, щоб людина могла електронно звернутись до центру зайнятості, тобто вона зі своєї оселі може зарезервувати собі час, роздрукувати талончик або ж з документами, там відображається прізвище, ім'я та по-батькові, звернутись до центру зайнятості і сказати, що я дійсно зареєструвалась на такий-то день і час і приїхала".

Новгород-сіверці підтримують такі новації. Кажуть, що ця послуга центру зайнятості дійсно спростить реєстрацію безробітних і добре було б, аби всі мали доступ до Інтернету.

"Звісно, добре, мені подобається".

"Звісно зручно, а зараз гроші є їздити?".

"Це навіть легше, тим більш зараз люди більше всього сидять за комп’ютером. І це для людей зручніше".

"Думаю, що добре та простіше. Зберігає час, не потрібно буде їхати і автобусів чекати. Зараз такий час, що автобусів не дочекаєшся".