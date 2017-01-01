Стипендія по-новому

Деталі Опубліковано: Четвер, 26 січня 2017, 08:23

З нового 2017 року стипендія для студентів вищих навчальних закладів нараховуватиметься за новими правилами. Про нововведення студентам Н.-Сіверського медичного училища розповіла на загальному зібранні директор навчального закладу Тамара Никифоренко. Позитивним є те, що розмір академічної стипендії зріс і становить 830 грн, але отримати її зможуть не всі - встановлений рейтинг успішності студентів та ліміт стипендіатів.

Тамара Никифоренко - директор Н.-Сіверського медичного училища: "Призначення академічної стипендії відбувається за рейтингом. До рейтингу включається всі студенти, які навчаються за державною формою навчання, крім студентів, які отримали незадовільні оцінки протягом семестрового контролю. Також треба зауважити, що встановлений ліміт призначення стипендіатів і цей ліміт становить від 40% до 45%. Відповідно до рішення педагогічної ради встановлюється конкретний ліміт. В нашому навчальному закладі встановлений максимальний ліміт стипендіатів на другий семестр 2016-2017 року - це 45%".

Відповідні постанови Кабінет міністрів прийняв за 2 дні до нового року, тому в Н.-Сіверському медичному училищі була створена спеціальна комісія, яка розробляла правила та положення стипендіального забезпечення. Також рік працюватиме стипендіальна комісія, половину складу якої становлять студенти.

Діана Ілляна - член стипендіальної комісії: "Насправді це дуже складно, тому що, по-перше, спочатку потрібно перерахувати всі бали, щоб створити рейтинг. Деякі брали участь у спортивних змаганнях, тому добавлялися деякі бали. Були ситуації, коли у дітей була однакова кількість балів, а місце лише одне. Наприклад, у моїй групі була така ситуація, тому вираховувалися бали з предметів, які йдуть на ліцензійний іспит "Крок-М".

На 90% рейтинг складатиметься з успішності студента, ще 10% - це участь у суспільному житті – наукова діяльність, громадська, спортивна та культмасова. Проте бали можуть не лише додаватися, а також і відніматися – за пропуски занять, погану поведінку, а за незадовільну оцінку під час контролю знань студент і зовсім вибуває з загального рейтингу. Студенти таке нововведення вважають стимулом до кращого навчання.

Олена Полив'ян - студентка ІІІ курсу: "На мою думку це буде стимулювати студентів, адже як раніше на І-ІІ курсі, погану оцінку можна було перекрити кращою, зараз такої можливості немає. Зараз на старших курсах нам треба готуватися до "Кроку-М" і це, я думаю, більше буде стимулювати студентів".

Анастасія Комісаренко - студентка І курсу: "Я думаю, що ці нововведення будуть стимулювати студентів до навчання не тільки протягом сесії, коли ми будемо складати іспити, а й протягом всього навчального року".

Рівень успішності студентів медичного училища в минулому році склав 65%, проте відтепер лише 45% отримають стипендію. Тож чи настане для дівчат та хлопців дійсно гаряча пора навчання покаже час.