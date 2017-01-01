Персональна виставка Алевтини Філон

Деталі Опубліковано: Вівторок, 24 січня 2017, 10:19

« Я люблю» - так назвала свою третю персональну виставку молода талановита художниця з Сумщини Алевтина Філон. 22 січня відбулась її презентація в Новгород-Сіверському історико-краєзнавчому музеї-заповіднику «Слово о полку Ігоревім».

Поєднання яскравих кольорів і глибокого змісту, молодості і таланту. В день Соборності та Єднання історико-культурний музей-заповідник «Слово о полку Ігоревім» поповнився ще однією експозицією. Свою творчість призентує молода, талановита художниця Алевтина Філон.

Краса рідної Ямпільщини, де народилась талановита майстриня пензля, надихнула на творчість пані Алевтину ще в дитинстві. Першими вчителями юного дарування були Михайло та Венера Бабаєви – викладачі Ямпільського районного центру дитячої та юнацької творчості. Саме вони відкрили дівчині захоплюючий світ образотворчого мистецтва.

Сьогодні імя Алевтини Філон відомо не лише на рідній Ямпільщині. Талановита майстриня в свої молоді роки є активним членом регіональних та Всеукраїнських художніх виставок. Третю персональну виставку під назвою «Я люблю» презентувала сіверянам 22 січня.

Алевтина Філон - художниця: "Я люблю - це таке фелософське поняття і багатогранне. Я люблю творчість, мистецтво неможливе без любові. Для того щоб щось робити - цим потрібно жити. Це мій стиль життя, до цього прив'язуються і рідні і близькі, друзі. Люблю ,звичайно, природу я народилась і живу в таких місцях, де неможливо залишитись байдужим. Люблю людей, які знаходяться поруч".

Тема квітів – одна з улюблених майстринею. Часто ці прекрасні творіння природи надихають художницю на створення нових шедеврів, які не можуть залишити байдужими нікого.

Євгенія Синиця: "Мені сьогодні було дуже приємно прийти на цю виставку зі своєю мамою та подругою. Хоч на вулиці зима,- але тут відчувається веселий настрій. І мені дуже сподобались дві картини :"Пробудження весни" і "Великдень". В них дуже яскраві кольори".

Іван Шарий: "То ,що мені сподобалось , як не професіоналу,- це картина "Великдень". Вона притягує до себе. Видно, що проста народна картина".

В експозиції представлено вироби декоративно-ужиткового мистецтва та двадцять чотири картини, виконаних акрилом, серед яких переважають пейзажі та натюрморти.

Олена Радченко - в.о. директора музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім»: "Работи нікого на залишать байдужими, я впевнена в цьому. Вони написані з душєю, цікаві та своєбразні. Ми бажаємо Алевтині творчих успіхів, нових ідей та побільше персональних виставок".

Яскраві, колоритні, позитивні. В час зимової стужі ці полотна , мов справжнє диво. Вони порадують кожного, хто завітає цими днями до Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім».