5 новгород-сіверців стали жертвами обмороження з початку листопада

Деталі Опубліковано: Середа, 28 грудня 2016, 12:07

5 новгород-сіверців стали жертвами обмороження з початку листопада. Причиною цього стала їхня асоціальна поведінка. Однак взимку заробити переохолодження організму дуже просто, для цього навіть не потрібен сильний мороз стверджує лікар-травматолог Олексій Кібець, підвищена вологість, сильний вітер навіть при нулю також може стати причиною переохолодження.

Олексій Кібець - ортопед-травматолог Новгород-Сіверської ЦРЛ: " Переохолодження дуже часто зустрічається навіть при нульовій температурі, особливо в вітряну погоду. Характерними симптомами переохолодження є озноб, поява гусячої шкіри, починають німіти кінцівки, починаючи з пальців і переходячи все вище, порушується рухова активність, зокрема це пальці рук та ніг. Також при загальному переохолодженні може виникати сонливість".

Найбільше схильні до переохолодження діти, люди похилого віку, особи із захворюванням серця, які викликають порушення кровообігу, хворі на цукровий діабет, а також люди, які багато часу перебували на холоді. Як захистити себе від переохолодження добре знають містяни, чия робота передбачає довготривале перебування на холоді, тому ми вирішили вийти на місцевий ринок і запитати саме торгівців про їхні методи зігрівання.

" Загартовування, внутрішня зібраність, теплий одяг, тепла білизна. Але найголовніше це зібраність, якщо людина зібрана і не розслаблена, то можна стояти цілий день і все буде добре".

"Обливаюся холодною водою, вдома, вже більше 20 років. Намагаюся частіше бувати в парній бані і тоді всі хвороби виходять, а також побільше часника та лука. Найголовніше щоб не змерзли ноги, бо якщо промерзнуть ноги, то промерзне і все інше".

Жінки не такі радикальні, в холодні трудові будні зігріваються теплим одягом.

"Вдягаємося тепліше і все, так як грітися нам тут нема де".

Дійсно, одягатися по погоді – найперша порада лікарів. Але що робити, якщо людина вже відчуває ознаки переохолодження.

Олексій Кібець - ортопед-травматолог Новгород-Сіверської ЦРЛ: "Перша медична допомога при переохолодженні - це якнайшвидше перейти у тепле приміщення, по можливості випити зігріваючий напій: чай чи каву. Якщо протягом декількох годин загальний стан нормалізувався, то просто відлежатися, відігрітися в домашніх умовах. Якщо ж продовжують зберігатися симптоми ознобу та загальної слабкості, то є необхідність звернутися до медичного закладу".

Від переохолодження можна загинути, тож ставтеся до цієї проблеми з усією серйозністю. Не будьте байдужими,. якщо побачите людину, яка лежить на тротуарі. Не проходьте повз. Не розмірковуйте, тверезий він чи п’яний. Просто необхідно викликати швидку допомогу і врятувати людині життя.