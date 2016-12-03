На Всеукраїнському фестивалі "Сяйво первоцвітів" здобули перемогу Новгород-Сіверські танцювальні колективи

Деталі Опубліковано: Середа, 21 грудня 2016, 15:47

Перше місце, Гран-Прі та кубок переможців привезли новгород-сіверські гімназистки із першого Всеукраїнського фестивалю під назвою «Сяйво первоцвітів», який пройшов в місті Київ 17 грудня.

Конкурс складався з чотирьох номінацій, юні танцюристки з двох вікових груп танцювального кварталу змагались у номінації народна хореографія. Старші виконували танок Зозуля, за який отримали статус переможців Гран-Прі та кубок, а от менші танцювали 2-танці Гуцульський драйв та Дівочі викрутаси і здобули завдяки їм 1-місце. Дівчата розповідають, що звичайно переживали перед виступом та найголовніше для них було в першу чергу – це отримати досвід.

Марина Марус – учасниця колективу «Танцювальний квартал»:«Ми вперше на такий великій сцені. Було дуже хвилююче. Старалися не підвести один одного. Ми приїхали сюди не тільки за перемогою, ми приїхали за досвідом. Плануємо відвідати другий етап весною з новим танцем».

Аліна Пехотна – учасниця колективу «Танцювальний квартал»:«Всі були дуже сильні. Наш колектив дуже старався щоб всім сподобалося і щоб ми показали наше місто достойно. Всі дуже хвилювалися перед виступом і бажали один одному, щоб всі гарно виступили, і щоб сподобалось глядачам».

54 колективи майже з усіх областей України взяли участь у цьому конкурсі мистецтв, таланти яких оцінювали відомі українські артисти, видатні діячі культури і мистецтва. Тому для новгород-сіверських юних танцюристок та їх викладачів – справжня гордість отримати аж 2 винагороди, говорить керівник танцювального гуртка хореографічної студії «Танцювальний квартал» Юлія Шкалаберда.

Юлія Шкалаберда – керівник танцювального гуртка хореографічної студії «Танцювальний квартал»: «За номінаціями та віковими категоріями присуджувалися призові місця, це були: перше місце, друге місце, третє місце і Гран-Прі. Наш колектив здобув перші місця, а також отримали Гран-Прі та кубок, а також сертифікат на 50% знижку в наступному фестивалі. Плануємо весною побувати ще раз з новими танцями».