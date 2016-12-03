В Новгороді-Сіверському відкрилась виставка, присвячена сім’ї Реріхів

Деталі Опубліковано: Четвер, 15 грудня 2016, 13:27

Фоторепродукції всесвітньовідомого живописця, мандрівника, філософа, літератора Миколи Реріха представили на пересувній виставці співробітники Київської реріховської спілки. Відкриття відбулось в РБК 13 грудня. Побувала на заході і наша знімальна група.

Визначна культурна подія відбулась 13 грудня в Новгороді-Сіверському. В нашому місті почала свою роботу пересувна виставка Київської реріховської спілки. ЇЇ співробітники на відкритті розповідали про незвичайну сім’ю Реріхів, про філософське світосприйняття і безкорисну любов до людства.

Ольга Баласажар – співробітник Київської реріховської спілки: «Виставка наша складається з двох частин: рання творчість і пізня творчість та Індія».

Микола Реріх, хоча і жив у Петербурзі, проте був нерозривно пов’язаний з Україною.

Ольга Баласажар – співробітник Київської реріховської спілки: «Микола Костянтинович Реріх вчився в художній академії в Петербурзі, в цій же академії, тільки значно раніше, вчився Тарас Григорович Шевченко. В академії з великими почестями відносились до імені Тараса Григоровича Шевченка і влаштовували вечори на його честь, спектаклі, і Микола Костянтинович, коли брав участь у цих заходах, і коли виїздив в Індію, то він брав з собою збірку Тараса Григоровича Шевченка «Кобзар», і це була його настільна книга. І коли в житті були важкі часи, і потрібно було приймати важливі рішення, він знаходив відповіді на питання».

Микола Костянтинович часто бував в Україні, зокрема і в якості археолога в Путивлі, присвятив чимало полотен нашій країні, цікавився «Словом о полку Ігоревім», займався розписом українських храмів. Найбільша колекція полотен Реріха зберігалась в одному з музеїв Горлівки. У зв’язку з бойовими діями, картини вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію. На виставці представлено чимало фоторепродукцій Миколи Реріха. На відкритті дякували співробітникам за увагу, поціновувачі мистецтва захоплено слухали екскурсовода, наприкінці заходу ділились враженнями.

Віталій Маковий: «Він чудовий художник, незвичайний, він як святий, він як від Бога».

Світлана Безпала: «Сьогодні мені випала така можливість побачити на власні очі, хоч це і фотокопії, але дуже вражаюче, такі цікаві картини. Я вважаю, що такі фотовиставки – це дуже велика можливість наших містян, і необхідно просто самому прийти сюди і подивитись, люди приїхали, привезли сюди масу знань таких, яких ми ніде не побачимо, і треба скористатися цією можливістю і відвідати виставку».

Виставка Миколи Реріха пробуде в Новгороді-Сіверському до 17 грудня. Тож всі бажаючі зможуть переглянути експонати, та дізнатися про філософські погляди сім’ї Реріхів.