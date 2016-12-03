З 12 грудня курсує потяг «Новгород-Сіверський – Суми»

Деталі Опубліковано: Вівторок, 13 грудня 2016, 10:54

З 12 грудня починає курсувати потяг «Новгоро- Сіверський – Суми». Відправлятиметься з Сум о 15:42 в Новгород-Сіверський прибуває о 21:25 і через півгодини їде у зворотньому напрямку о 22:05 і о 4:10 приїжджає в Суми. Скористатись цим поїздом новгород-сіверці матимуть можливість 4 рази на тиждень.

Катерина Волосатова - квитковий касир залізничної станції "Н-Сіверський: "Ходити він в нас буде 4 рази на тиждень - понеділок, середа, четвер, субота. В ці дні каса буде працювати з 21:00 до 22.30".

Курсуватиме поїзд через Шостку, Кролевець, Конотоп, Ворожбу, Білопілля. Як повідомила касир Катерина Волосатова коштуватиме білет в плацкарті 110 грн. без білизни на 25 гривень дешевше.

Катерина Волосатова - квитковий касир залізничної станції "Н-Сіверський: "Підв’язка буде добра хто в Харкові вчиться і так люди їздять. Якщо він прибуває в 4:10 в Суми і в 5:36 йде електричка на Харків, в Харків прибуває о 9:00 годині, це дуже зручно. Також буде підв’язка в Конотоп, вони приїздять і в 2:15 і в 3:10 теж йдуть до Харкова і в напрямку Донецької дороги. На ці поїзди буде підв’язка у людей. І з Терещенської теж буде зручно а 23:50 йде на Москву, як раз буде встигати, також в напрямку Львова можна виїхати".

На момент зйомки сюжету зранку 12 грудня жоден білет з Новгород -Сіверського до Сум не проданий, адже мало хто знає про його існування, зазначає касир, але впевнена, що пасажири будуть як тільки-но звикнуть до нового сполучення з іншою областю. Сіверяни цю новину дізнались від нашої знімальної групи і кажуть рух потягу «Новгород-сіверський – Суми» дуже необхідний жителям міста та району.

"Я вважаю що це дуже добре що з'явилися нові сполучення".

"Все що робиться для нашого міста, все добре".

До цього ж потягу один раз в місяць приєднуватиметься вагон «Харків - Новгород-Сіверський».