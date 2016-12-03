У Новгород-Сіверському перекрили рух під аркою

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 09 грудня 2016, 09:25

Заборонити рух під аркою. Таке рішення виконавчого комітету Н.-Сіверської міської ради було прийняте за вимогою істориків, архітекторів та археологів. Така дія зумовлена щоб запобігти ще більшої руйнації. Перший крок було зроблено - біля тріумфальної арки поставили знак, який забороняє рух під архітектурною спорудою. Однак це не зупинило водіїв автівок, які незважаючи на знак продовжували їздити, не задумуючись про те, що кожен поштовх ґрунту може спричинити обвал шпаклівки та тріщини пам’ятки. Встановлення знаку як виявилось замало і минулого тижня під аркою з’явились споруди.

Рух під аркою все ж таки припинили, встановлюючи ось такі споруди. Однак водії Новгород-Сіверщини виявились ще винахідливішими, щоб не їхати паралельною вулицею вони минають арку тротуарами.

Про те що автівки курсують тротуарами свідчать ось ці сліди від колес. Як буде вирішуватись дана проблема дізнатись про це ми пішли до Н.-Сіверського міського голови.

Олег Бондаренко - голова міської ради: "Я думаю, що ми звернемось до правоохоронних органів, для того, щоб біля проїзду під аркою було встановлено патруль з працівників поліції, які б оформлювали протоколи про адмінправопорушення за порушення правил дорожнього руху".

Арку в місті маємо, однак міська рада жодного відношення до неї юридично до неї не має, запевняє мер міста, бо вона є об’єктом на балансі установи, яка підпорядкована обласному бюджету. В телефонному режимі нам вдалося поспілкуватись з директором музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім» Миколою Сугоняко, який повідомив що 90 тис. грн. зі спец рахунку виокремили, на 27 вже купили необхідний матеріал. Тобто ремонт все – таки буде. Переймаються виглядом арки і місцеві жителі.

"Звичайно добре, що заборонили рух, тому що ж арка руйнується, а це все ж таки історична цінність. Її треба було давно вже відремонтувати. Якщо відремонтують, звичайно, буде добре".

"Наша арка перебуває в дуже аварійному стані. І обвалюється, сипиться штукатурка. Правильно, що перегородили, бо не дай Боже на когось впаде чи на машину, що буде проїжджати. Нехай відбудовують арку, адже це історична пам'ятка, яка заснована була за Катерини ІІ".

"Щоб у нас все було гарно, гідно, це наша краса. Ця арка дорогого коштує".

"Вони роблять, а куди їздить, куди об’їжджати? Тут так бензину немає, а ще об’їжджати. Це вони так, щоб пилу не було".

Архітектурну пам’ятку маємо, а реставрувати її не можемо. Цікаво, а чи змінилась би ситуація якби даний об’єкт був на балансі міської ради?

Олег Бондаренко - голова міської ради: "Ми то можемо це собі дозволити, але ж виникають питання благоустрою всього міста: як ми будемо робити ямковий ремонт, чистити дороги, прибирати сміття? Я думаю, що треба залучати меценатів, громадян. Це спільне фінансування. Може це не капітальний ремонт, а зробити поки що поточний без якоїсь там документації. Але ми зобов'язані привести в належний стан цю арку".