Боротьба з сміттям в Новгород-Сіверському триває

Деталі Опубліковано: П'ятниця, 02 грудня 2016, 10:01

Сміття – вже увіковічена проблема багатьох міст України, яка не обійшла стороною і Новгород-Сіверщину. Ще кілька років тому по місту, в зовсім не очікуваних для цього місцях, можна було побачити купи побутових відходів. Та з 2015 року для сіверян на деяких вулицях були встановлені сміттєві баки, вивозить які комунальне підприємство «Добробут», звісно ж по договору.

Кілька днів тому місцеві підприємці та жителі вулиці Поштова зіткнулись з проблемою – куди ж викидати відходи? Так як зроблене ними власноруч сміттєзвалище довгий час не прибиралось, а найближчі контейнери знаходяться по вул. Козацька та біля супермаркету АТБ.

Торгівці, які працюють поблизу на камеру говорити відмовились та без неї розповіли, що в неділю 27-го листопада на тому місці ще стояв великий причеп – переповнений людським непотребом. А от на той час, а саме в понеділок, коли прибула наша знімальна група, причепа вже не було, а сміття, яке не вмістилось в нього – було розкидане по всьому двору. І нам стало цікаво куди ж поділась частина вимітку і кому належить цей «сміттєзбірник на колесах». Відповіді на ці запитання вдалось отримати від попереднього директора підприємства «Добробут» Романа Кругліка.

Роман Круглік - колишній директор КП "Добробут": "Підприємці зателефонували, звернулись до мене, щоб я допоміг з проблемою сміття по вулиці Базарна. Там дійсно знаходиться мій причеп. Коли працював директором комунального підприємства я поставив причеп цей на безоплатній основі, тільки брав оплату за вивіз сміття. Справа в тому, що туди носять відходи не тільки ті підприємці, а й жителі за складами, вони заключили договори і туди носять, жителі біля бані також співпрацюють за договорами – платять і носять".

Звісно ж після таких слів Романа Михайловича, з питаннями, які у нас виникли, щодо діяльності комунального підприємства «Добробут», ми направились до теперішнього директора - Віталія Крома. Перше, що Віталій Іванович зазначив, то це дійсну причину того, чому сміття так довго не прибиралось, тому, що власного трактора у підприємства немає, а взятий в оренду виставив завелику ціну і при всьому ще й за час вивозу, а не за об’єм, тому вишукувались більш вигідні умови для підприємства.

Віталій Кром - директор КП "Добробут": "Причіп котрий там стояв, це був причіп минулого директора "Добробута". У нас з ним не склались нормальні фінансові відносини. Ми не могли визначитися з ціною транспортування до полігону. Тому платіжка на повтори години роботи трактора пролежала в мене два тижні. У зв'язку з цим була затримка з вивозом сміття".

Крім того, нам стало відомо, що закуплені контейнери вже півтора місяця лежать на території ЖЕКу і про це в телефонному режимі нам сказав керівник цього товариства Андрій Сич. Побачити їх труднощів у нас не виникло, адже тільки-но наша знімальна група почала своє журналістське розслідування, щодо всієї цієї ситуації, так контейнери у вівторок перемістились на територію міської ради і вже почали збиратись. І тут у нас знову з’явились запитання до Віталія Крома: Скільки їх закупили? Чому вони і досі не встановлені та чому на вигляд вони зовсім не нові?

Віталій Кром - директор КП "Добробут": "Сміттєвих баків прибуло 45, вони не нові. Баки купили б/у з Німеччини, коштують вони на півтори тисячі дешевше нових, це на 45 тисяч економія в нас вийшла по баках. Силами нашими і міськради збираються баки в ближчий час в нас буде ще стояти близько десятка баків. Пріоритет першої вулиці, я так вважаю, ми поставимо там де більш населення, де багатоквартирні дома, де більш простіше буде заключити договори".

Але ж в усій цій історії приємне те, що коли ми готували сюжет до випуску в ефір, територія по вулиці Базарна була прибрана. До того ж швидко і встановились 2 контейнери. Зі слів директора підприємства «Добробут» на сьогодні з ними підписано всього лише 1176 договорів з населенням і 95 з підприємцями. Враховуючи те, що населення Новгорода-Сіверського налічує більше 10 тисяч чоловік. То ця цифра досить маленька, і згідно закону України «про благоустрій населених пунктів» кожен громадянин зобов’язаний сплачувати за вивіз сміття. Тож не дивлячись на всі ці неприємності і непорозуміння, треба бути гідним своєї держави і будь що потрібно починати з себе.



