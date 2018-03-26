Многие финансовые организации предоставляют гражданам займы нецелевого типа. Чаще всего их суммы не превышают и $1 000 долларов. Заемщик имеет право использовать деньгами по своему усмотрению, хотя в документах он указывает цель, на которую берет кредит. …Дальше »
5 самых популярных предрассудков об онлайн-кредитах
В последние несколько лет многие микрокредитные компании стали выдавать кредиты онлайн. Люди могут в течение дня оформить займ, не выходя из дома. Достаточно ознакомиться с договором, процентами, заполнить анкету и заявку. После этого документы будут …Дальше »
Какие штрафные санкции предусмотрены для тех, кто просрочил выплаты по займу
Нужно понимать, что выдача микрозаймов без надлежащей проверки платежеспособности сопряжена с высокими рисками. В большинстве случаев за микрозаймами в Интернете обращаются люди, которым до этого отказали в банке. Плохая кредитная история, просроченная задолженность, неофициальное трудоустройство …Дальше »
Каким требованиям должен соответствовать заемщик, чтобы получить онлайн-кредит
Все микрофинансовые организации, которые официально работают на территории Украины, обязаны выполнять все требования закона. Есть целый перечень законодательных актов, который четко регулирует деятельность таких контор. Также там прописывается перечень требований к потенциальному заемщику. Кредитор может …Дальше »
На что обратить внимание, выбирая МФО для получения онлайн-займа
Принятые в 2017 году законы о деятельности банков и кредитных организаций четко и прозрачно разъясняют правила работы для этих финансовых структур. Благодаря этому сегодня неадекватных процентных ставок на рынке больше не осталось. Получить кредит сегодня …Дальше »